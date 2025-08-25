Соседи помогли убежать мужчине, которого пытались задержать работники ТЦК

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Десятки сотрудников военкомата провели крупный мобилизационный рейд в одном из жилых комплексов Одессы на юге Украины, однако жители оказали им сопротивление при попытке задержать мужчину. Об этом сообщило издание "Страна".

По его данным, в рейде участвовало от 20 до 30 сотрудников военкомата и полицейских. Они проверяли людей около подъездов ЖК. Издание разместило видео того, как одного мужчину пытались задержать, однако благодаря вмешательству соседей он смог сбежать.

Одесский областной территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) подтвердил "проведение мобилизационных мероприятий" в одном из жилых комплексов города. В пресс-службе ТЦК признали, что "группа гражданских лиц" помешала действиям сотрудников, пытавшихся провести задержание, что "привело к эскалации конфликта" и позволило мужчине скрыться.

Издание 24 августа сообщало о столкновениях гражданских лиц с сотрудниками ТЦК в Луцке на западе Украины. Аналогичные инциденты произошли в Хмельницком и в одном из сел Волынской области.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.