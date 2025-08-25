На западе Украины умер мужчина, которого удерживали в военкомате

Его забрали в военкомат 21 августа и держали в помещении три дня

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Житель Ровненской области на западе Украины умер спустя несколько дней после силовой мобилизации. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на семью погибшего.

Как рассказала мать мужчины в социальных сетях, его забрали в военкомат 21 августа и держали в помещении три дня. Позже родственники узнали, что он находится в морге, о состоянии умершего близких не уведомляли.

В полиции семье сказали, что мужчине стало плохо и к нему вызывали скорую помощь. Однако родные требуют огласки и прояснения обстоятельств смерти.

В последнее время на Украине участились случаи, когда мужчины умирают в военкоматах после силовой мобилизации, однако родственникам о смертях своевременно не сообщают. 11 августа "Страна" сообщала о двух таких случаях в учебном центре в городе Самар (ранее - Новомосковск) Днепропетровской области. От родственников вначале скрывали факты гибели мужчин, а затем предоставляли им медицинские заключения о якобы естественных причинах смерти, хотя на телах обоих погибших имелись следы побоев.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.