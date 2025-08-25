Это связано с его работой в Белгородской области

КУРСК, 25 августа. /ТАСС/. Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров задержан, идут следственные действия. Об этом на заседании облправительства сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Как уточнил Хинштейн, речь идет об обстоятельствах, связанных с предыдущим местом работы Базарова. Ранее он занимал должность "заместителя губернатора по строительству Белгородской области".

По словам врио губернатора Курской области, он не сомневается в том, что следствие объективно во всем разберется, и не готов давать оценок. "Но, тем не менее, думаю, это еще один для нас знак того, как важно четко соблюдать требования закона и о том, что никакие прежние заслуги не могут являться основанием для индульгенции", - добавил Хинштейн.