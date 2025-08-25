На 25 июля в ХМАО действующих возгораний нет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 августа. /ТАСС/. Природные пожары на площади более 20 га ликвидированы за неделю в Ханты-Мансийском автономном округе, в настоящее время действующих лесных возгораний нет. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

"За прошедшую неделю - с 18 по 24 августа, в Югре ликвидировали пять лесных пожаров на площади, пройденной огнем 20,71 га. По данным на утро 25 августа, действующие природные пожары в Югре не зафиксированы", - сказано в сообщении.

Всего с начала года в Югре ликвидировано семь ландшафтных возгораний на площади 114,5 га и 183 лесных пожара на площади 4 788,41 га. Пожароопасный сезон в ХМАО установлен с 26 апреля.