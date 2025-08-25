В Баку локализовали пожар в ТЦ "Садарак" после почти суток тушения

По данным МЧС страны, к тушению привлечены десятки единиц спецтехники и около 140 сотрудников

БАКУ, 25 августа. /ТАСС/. Пожар в крупнейшем торговом центре Баку "Садарак" локализован после почти суток тушения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

"Пожар локализован, ведутся работы по тушению отдельных очагов задымления", - говорится в сообщении. По данным ведомства, к тушению привлечены десятки единиц спецтехники и около 140 сотрудников МЧС.

24 августа МЧС Азербайджана сообщило о пожаре в торговом центре. По данным Минздрава Азербайджана, пострадали 12 человек. У всех диагностировано отравление продуктами горения. "Трое пострадавших были госпитализированы, остальным медицинская помощь оказана на месте", - отметили в ведомстве. По данным азербайджанских СМИ, возгорание произошло на складе крупнейшего в стране дистрибьютора игрушек и товаров для детей.

Это уже второй пожар в торговом центре в течение месяца: 4 августа на одном из складов "Садарака" произошло возгорание. При тушении огня тогда пострадали семь спасателей.

Торговый центр "Садарак" расположен в пригороде Баку, его площадь составляет около 100 га. Он включает большое количество объектов розничной и оптовой торговли, а также рынок сельскохозяйственной продукции.