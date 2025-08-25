Три человека пострадали, среди них двое детей

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Автомобиль въехал в пешеходов в Бердске Новосибирской области. Три человека пострадали, среди них двое детей, об этом ТАСС сообщили в региональном ГУ МВД России.

"Пострадавших трое: девушка 2002 года рождения, девочка 2023 года рождения и мальчик 2025 года рождения. Мальчик находился в коляске", - сказали ТАСС в полиции. За рулем машины, которая въехала в пешеходов после столкновения с другим автомобилем, находилась женщина 1986 года рождения.

Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести. Как сообщили ТАСС в новосибирском Минздраве, девушку и двух детей доставили в Бердскую ЦГБ. Состояние тяжелое у всех, уточнили в ведомстве.