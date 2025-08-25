Подсудимого приговорили к 10 годам лишения свободы

ЧИТА, 25 августа. /ТАСС/. Жителя Красноярского края приговорили к 10 годам лишения свободы за финансирование террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

"2-й Восточный окружной военный суд, исследовав представленные стороной обвинения доказательства, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остального срока в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина с октября по июнь 2021 года при помощи сотового телефона совершил пять денежных переводов на электронный кошелек экстремистского общественного движения. Позже организацию признали террористической, но фигурант выполнил еще 13 переводов на сумму более 5 тыс. рублей.

Отмечается, что мужчина признал вину частично. Он отрицал свою осведомленность о признании движения экстремистским, а в последующем террористическим. Настаивал, что денежные средства переводил для бытовых нужд его организатора.