Теракт при помощи россиянки планировала осуществить Служба безопасности Украины

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали жительницу Волгоградской области, принесшую в здание УФСБ по Крыму и Севастополю мощное взрывное устройство, вмонтированное в икону. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Республике Крым предотвращен террористический акт, планировавшийся Службой безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ России. Задержана 54-летняя гражданка России, жительница Волгоградской области, которая в целях возврата похищенных в результате телефонного мошенничества денежных средств обманным путем была вовлечена в террористическую деятельность украинскими спецслужбами с использованием мессенджера Telegram", - сообщили в ЦОС.

По указанию украинского куратора она прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство, и принесла ее на контрольно-пропускной пункт здания УФСБ по Республике Крым и Севастополю. При осмотре в иконе обнаружено и обезврежено СВУ фугасного типа, мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте.

В бомбе находилась пластичная взрывчатка зарубежного производства и механизм, срабатывающий при поступлении кодового сигнала. Как отметили в ФСБ, "подрыв посылки привел бы не только к гибели сотрудников, но и самой исполнительницы теракта, которая по требованию куратора должна была лично направить код на исполнительный механизм взрывного устройства".

Установлено, что в мае 2025 года представитель СБУ позвонил фигурантке и, назвавшись следователем ФСБ, сообщил о том, что гражданин Украины, включенный в список террористов, по доверенности, предоставленной ему самой женщиной, взял на ее имя в кредит денежные средства и перевел на нужды ВСУ. Чтобы избежать ответственности, под залог квартиры женщина оформила несколько кредитов на сумму более чем 3 млн рублей, которые перевела преступникам по предоставленным ими реквизитам.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

Предостережение ФСБ

В ФСБ России подчеркнули, что сотрудники спецслужб, правоохранительных органов, работники государственных и муниципальных органов власти и банков никогда не звонят по телефону или через интернет-мессенджеры с требованиями и предложениями перевода денежных средств на так называемые безопасные счета, а также передачи их курьерам или иным лицам. Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в ФСБ призвали граждан к бдительности и воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp для общения с неизвестными контактами.