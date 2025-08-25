Киевский куратор дистанционно сопровождал россиянку с заминированной иконой

Задержанная жительница Волгоградской области рассказала, что он вел ее по видеосвязи

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Куратор из украинских спецслужб дистанционно сопровождал россиянку с заминированной иконой до КПП УФСБ по Крыму и Севастополю, где ее в итоге задержали. Об этом она рассказала на допросе, видео которого распространила ФСБ.

Куратор ее начал вести с момента, как она "получила посылку", к семи утра она должна была быть уже возле КПП УФСБ. "Он меня вел по видеосвязи. Я включила камеру. Он говорил, куда идти", - рассказала она. В частности, куратор давал советы, куда заходить, в какие ворота, где встать, как держать телефон, чтобы он видел происходящее рядом. При этом возле входа были не только сотрудники УФСБ, но и дети, которых привезли в детский сад. Когда женщина зашла на КПП, она сказала, что ей нужно передать посылку. "Шлюз заблокировался, вышел сотрудник, и меня как бы арестовали", - рассказала она.

Ранее в ФСБ сообщили, что в Крыму предотвращен террористический акт, планировавшийся Службой безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ России. Задержана 54-летняя гражданка России, жительница Волгоградской области, которая в целях возврата похищенных в результате телефонного мошенничества денежных средств обманным путем была вовлечена в террористическую деятельность украинскими спецслужбами с использованием мессенджера Telegram.