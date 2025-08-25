Военнообязанный выпрыгнул из автомобиля ТЦК во время перевозки в учебный центр

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Военнообязанный в городе Смеле Черкасской области выпрыгнул из автомобиля территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкомата) во время перевозки его в военный учебный центр и скончался от полученных травм. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя главы областного ТЦК Владимир Левченко изданию "Общественное. Новости".

"Во время движения автомобиля по городу Смеле военнообязанный - солдат запаса Евгений Кушнир, перепрыгнув через ряд сидений автомобиля, самовольно открыл боковую дверь и на ходу выскочил на проезжую часть дороги, в результате чего получил множественные травмы", - передает слова Левченко издание.

В свою очередь украинское издание "Страна" добавляет со ссылкой на знакомую погибшего, что мужчина, у которого была отсрочка от службы, имел законные основания свободно перемещаться по стране, однако был задержан сотрудниками ТЦК, когда ехал в Киев на маршрутном такси. "Затем неизвестность для родных, розыск, реанимация смелянской больницы и конец", - цитирует женщину "Страна".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.