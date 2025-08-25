Пока официальной информации от Турции по этому вопросу не поступало

АНКАРА, 25 августа. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Стамбуле готовит запрос турецкой стороне в связи с инцидентом с пропавшим российским пловцом Николаем Свечниковым во время массового заплыва в проливе Босфор.

Об этом ТАСС сообщили в российском диппредставительстве в Стамбуле.

"Поступила в информация о том, что Николай Свечников пропал в ходе заплыва в Босфоре. На данный момент официальной информации от турецкой стороны по этому вопросу не поступало. Генконсульство готовит запрос в компетентные органы Турции по указанному инциденту", - сообщили дипломаты.

Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился. Его родные и друзья уведомили об этом власти. 37-й межконтинентальный заплыв был организован Национальным олимпийским комитетом Турции.