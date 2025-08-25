В Забайкалье завели дело из-за нападения собаки на ребенка

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего

ЧИТА, 25 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено из-за нападения собаки на двухлетнюю девочку в городе Борзе Забайкальского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"В средствах массовой информации опубликованы данные о нападении собаки на двухлетнюю девочку в городе Борзе Забайкальского края. По данному факту исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Забайкальскому краю Андрей Беспечанский поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Будут допрошены родители пострадавшего ребенка, запрошены данные в медицинском учреждении о характере и степени тяжести полученных травм. Также будет дана оценка деятельности должностных лиц администрации района, в обязанности которых входит обеспечение надлежащих условий проживания населения.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления.

Ранее сообщалось, что 21 августа собаки покусали четырехлетнюю девочку в Чите. По данному факту также было возбуждено уголовное дело.