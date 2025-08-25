Представители прессы сотрудничали с Reuters, NBC, Al Jazeera и Associated Press

КАИР, 25 августа. /ТАСС/. Четверо сотрудников СМИ погибли в результате ударов Армии обороны Израиля по больнице "Насер" в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы властей анклава.

Среди погибших Хуссам аль-Масри, сотрудничавший с агентством Reuters, Муаз Абу Таха, работавший на телеканале NBC, фотооператор телеканала Al Jazeera Мухаммед Саляма. Жертвой также стала журналистка Марьям Абу Дакка, сотрудничавшая с рядом СМИ, в том числе с американским агентством Associated Press.

Министерство здравоохранения Газы 25 августа информировало о нанесении войсками Израиля двух ударов по больнице "Насер". Утверждалось, что первый снаряд попал в четвертый этаж здания. Второй удар последовал после того, как на место прибыли спасатели для разбора завалов и поиска жертв и пострадавших. Как уточнило министерство, погибли в общей сложности восемь человек. Телеканал Al Jazeera проинформировал о 14 жертвах.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус 9 июня заявил, что "Насер" остается единственным функционирующим государственным медицинским учреждением на юге сектора Газа.