Иван Шарутин незаконно пересек госграницу, вторгся на территорию РФ и вел огонь по гражданским объектам и мирному населению в Суджанском районе Курской области

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении украинского боевика, участвовавшего в незаконном вооруженном блокировании хутора Олешня Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении стрелка 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ солдата Ивана Шарутина по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в мае Шарутин, действуя совместно с военнослужащими ВФУ на боевой машине пехоты "Брэдли" незаконно пересек государственную границу и вторгся на территорию России. Находясь вблизи хутора Олешня Суджанского района Курской области, Шарутин совместно с сослуживцами вел из оружия огонь по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению, создавая опасность гибели людей и препятствуя их эвакуации. В результате преступления нарушена деятельность органов власти Суджанского района и нанесен существенный вред общественной безопасности и охране правопорядка, а также причинен значительный имущественный ущерб жителям хутора Олешня. "Шарутин задержан военнослужащими ВС РФ и передан следствию. Военные следователи проводят допросы жителей хутора Олешня с целью установления всех обстоятельств, а также фиксацию повреждений объектов гражданской инфраструктуры", - сказали в СК.