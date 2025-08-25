Мужчина ушел с сослуживцем на боевое задание и не вернулся

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Племянник российского артиста и стилиста Сергея Зверева - Игорь - погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. Об этом он сообщил в беседе с газетой "Московский комсомолец".

"Мы об этой трагедии узнали только что. Мой племянник был охотником, поэтому его мобилизовали одним из первых. Игорь совсем молодой: 1996 года рождения. Когда ему пришла повестка, он сразу пошел в военкомат. Потому что понимал, долг каждого мужчины - защитить свою страну. В нашей большой семье чувство патриотизма прививают с детства", - сказал Зверев.

По словам стилиста, Игорь находился в зоне СВО с осени 2022 года и был награжден орденом Жукова. "К сожалению, мы пока не знаем всех обстоятельств произошедшей трагедии. Известно, что Игорь ушел со своим сослуживцем на очередное задание и не вернулся. А сейчас пришла похоронка. Страшное горе!" - добавил артист.

Зимой 2025 года Зверев похоронил еще одного племянника - Андрея, который тоже был мобилизован и погиб в зоне СВО за несколько дней до отпуска, напомнило издание.

"Память и об Игоре, и об Андрее будет жить в наших сердцах вечно. Воины не умирают!" - подчеркнул артист.