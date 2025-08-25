Спасатели ведут поиски пропавшего в селе Ыллымах

ЯКУТСК, 25 августа. /ТАСС/. Постоялец покинул дом-интернат для престарелых и инвалидов в Алданском районе Якутии вечером 22 августа, идут поиски, сообщили в службе спасения республики.

"Идут поиски пропавшего в селе Ыллымах, - говорится в сообщении. - Мужчина 1964 года рождения покинул республиканский специальный дом-интернат для одиноких престарелых и инвалидов 22 августа в 18:30 (12:30 мск). Активные поиски начались 23 августа".

Уточняется, что спасатели провели обход построек села, обследовали дорогу до карьера, по которой уходили раньше люди, своевольно оставлявшие дом-интернат.

"Вчера спасатели провели ночные поиски с помощью квадрокоптера, оснащенного тепловизором. Осмотрели село, близлежащий лес, безрезультатно. Село в советские годы было рабочим поселком, здесь проживало около 1 600 человек. В настоящее время оно находится на стадии ликвидации, большинство населения составляют работники дома-интерната. Потерявшийся в недавнем прошлом пережил инсульт, передвигается самостоятельно, без посторонней помощи, - отмечается в сообщении. - За день до его пропажи, к нему приезжали родственники из Якутска, есть версия, что он мог на попутной машине уехать из села".