Бывший концертный директор певца Валерий Шляфман был заочно признан виновным в совершении преступления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд отложил на октябрь рассмотрение жалобы на заочный приговор бывшему концертному директору Игоря Талькова Валерию Шляфману, который признан виновным в убийстве артиста и покушении на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова в октябре 1991 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд принимает решение об отложении судебного разбирательства на 20 октября, 11 часов", - сказала судья Ольга Азовцева.

Она пояснила, что о судебном заседании не были извещены потерпевшая Татьяна Талькова и представляющая ее интересы адвокат. Защитник Шляфмана по назначению Евгений Моргунов и представитель гособвинения в процесс явились и согласились с тем, что в отсутствие извещения потерпевших дело рассматриваться не может.

Об уголовном деле

Петроградский суд Санкт-Петербурга 23 апреля заочно приговорил Шляфмана к 13 годам колонии общего режима, признав виновным в убийстве Талькова и покушении на убийство Малахова, совершенных общеопасным способом (п. "д" ч. 2 ст. 102; ст. 15, п. "д" ч. 2 ст. 102 УК РСФСР). Ранее в прениях сторон прокурор просил о наказании для подсудимого в виде 14 лет колонии строгого режима. Сторона защиты просила Шляфмана оправдать, так как считает его непричастным к преступлениям.

Убийство Талькова произошло во время концерта во Дворце спорта "Юбилейный" 6 октября 1991 года. По версии следствия, Шляфман как концертный директор Талькова испытывал неприязнь к Малахову из-за очередности выступлений артистов и попытался застрелить последнего из револьвера, который перед этим выхватил из его же рук, когда в ходе конфликта охранники Талькова повалили Малахова на пол. В момент выстрела уже поднимавшийся Малахов увернулся, а находившийся рядом и также принимавший участие в потасовке Тальков получил смертельное ранение.

По данным ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, в начале 1992 года Шляфман тайно выехал на Украину, где получил заграничный паспорт, а затем скрылся в Израиле, где сменил фамилию и находится до настоящего времени.

В январе 2022 года Петроградский суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Шляфмана. Как позже отмечали в Генпрокуратуре России, по делу были выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Следствие приняло исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана, но реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствовала. Разбирательство по уголовному делу в суде шло с июля 2024 года. 10 октября 2024 года правоохранительные органы Израиля по поручению Следственного комитета России провели допрос Шляфмана, в ходе которого ему было предъявлено обвинение.

В новость внесена правка (14:27 мск) - исправление во втором предложении лида - жалоба защитника еще не рассмотрена​​​​​​​.