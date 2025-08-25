Al Jazeera: число погибших при ударах ЦАХАЛ по больнице "Насер" возросло до 20

Момент удара по больнице "Насер" в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

КАИР, 25 августа. /ТАСС/. Общее число погибших в результате ударов израильских ВС по больнице "Насер" в Хан-Юнисе на юге сектора Газа увеличилось до 20. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, среди погибших пять журналистов, а также четыре сотрудника медучреждения.

Ранее канал информировал о 14 жертвах. В свою очередь министерство здравоохранения Газы приводило данные о восьми убитых.

В понедельник Минздрав анклава сообщил о нанесении ВС Израиля двух ударов по больнице "Насер". Утверждалось, что первый снаряд попал в четвертый этаж здания. Второй удар последовал после того, как на место прибыли спасатели для разбора завалов и поиска жертв и пострадавших.

9 июня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что "Насер" остается единственным функционирующим государственным медицинским учреждением на юге сектора Газа.