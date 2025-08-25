Абаканской транспортной прокуратурой организована проверка

КРАСНОЯРСК, 25 августа. /ТАСС/. Самолет Cessna 337 Skymaster авиакомпании "Спецавиа" совершило посадку в аэропорту Байкит Красноярского края с неисправностью шасси. Судно получило повреждения, сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"В Красноярском крае транспортная прокуратура проверяет обстоятельства авиаинцидента с воздушным судном авиакомпании "Спецавиа". По предварительным данным, сегодня около 17 часов местного времени (13:00 мск) в аэропорту Байкит в Красноярском крае с неисправностью шасси осуществлена посадка воздушного судна Cessna 337 Skymaster авиакомпании "Спецавиа", осуществляющего авиационные работы. По предварительным данным, на борту находилось два человека, воздушное судно получило повреждения", - сообщили в прокуратуре.

Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются. Абаканской транспортной прокуратурой организована проверка.