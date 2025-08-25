Химик Сергей Сохранный в суде отметил, что экспертиза могла допустить ошибку

КРАСНОЯРСК, 25 августа. /ТАСС/. Свидетель стороны защиты в деле о гибели четверых детей в поселке Красная Сопка Красноярского края от инсектицидов химик Сергей Сохранный в Назаровском городском суде заявил, что дихлофос не мог стать причиной смерти детей. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

В сентябре 2024 года в селе Красная Сопка Красноярского края от отравления умерли четверо детей. В декабре того же года их отцу Дмитрию Виноградову предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Экспертиза показала, что причиной смерти стало попадание компонентов инсектицидного средства в организм детей. Накануне трагедии глава семьи обрабатывал дом дихлофосом от насекомых. В мае 2025 года Назаровский городской суд Красноярского края приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении мужчины.

"Сегодня состоялось заседание Назаровского городского суда по делу о гибели детей в Красной Сопке. Был допрошен свидетель защиты - химик из Барнаула Сохранный С. Е., исследовали изъятые с места происшествия баллоны с инсектицидом, в том числе на предмет читаемости инструкции на баллоне, исследовали паспорта безопасности, предоставленные производителем инсектицида. <…> Химик сказал, что невозможно таким образом отравиться и умереть", - сообщили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, химик был допрошен по ВКС, материалы дела ему прислала сторона защиты. "Я проанализировал информацию от подсудимого и хочу заявить следующее: эксперты допустили ошибку. <…> Они не учитывают токсикологические характеристики дихлофоса. Дихлофос не является сильным ядом. Он содержит синтетические пиретроиды (основные компоненты инсектицидов - прим. ТАСС), которые действуют на насекомых очень избирательно. Для человека эти вещества большой опасности не представляют. Расчеты показывают, что в одном или даже в двух баллонах дихлофоса содержится меньше синтетических пиретроидов, чем требуется для отравления даже одного ребенка. То есть теоретически такое массовое отравление совершенно невозможно", - заявил на суде химик Сергей Сохранный.