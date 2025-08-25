Причины происшествия устанавливаются

СТАВРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. В Изобильненском округе на Ставрополье три легковых автомобиля столкнулись и загорелись. В результате автоаварии погибли два человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным инспекции, водитель автомобиля Lada Granta по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, а затем произошло столкновение с автомобилем Lada Largus. От удара произошло возгорание всех трех автомобилей.

"В результате автоаварии от полученных травм на месте происшествия скончались водители автомобилей Lada Largus и Lada Granta. Водитель ВАЗ доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Детальные обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.