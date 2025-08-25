В Самарской области в ДТП пострадали четыре человека

В числе пострадавших двое детей

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. Четыре человека, включая двух несовершеннолетних, госпитализированы после столкновения двух автомобилей в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 25 августа в 12:15 (11:15 мск) на 15-м км автодороги Самара - Большая Черниговка в Волжском районе Самарской области водитель автомобиля ТагАЗ не держала безопасную дистанцию, допустила столкновение с попутным автомобилем Lada Vesta. После этого ТагАЗ выбросило на встречную полосу, где машина столкнулась с другой Lada Vesta.

"С места ДТП госпитализировали водителя ТагАЗ и водителя [встречной] Lada Vesta с ее двумя несовершеннолетними пассажирами", - сказано в сообщении.