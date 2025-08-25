В Анапе произошло возгорание в лесу на площади 6,5 га

На тушение вылетел вертолет Ми-8 МЧС

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание в лесу на площади 6,5 га в селе Варваровка в Краснодарском крае. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 2,5 га. Также на тушение вылетел вертолет Ми-8 МЧС РФ.

Позже в Telegram-канале министерства ГО и ЧС Краснодарского края сообщили, что площадь пожара увеличилась до 6,5 га.

"Площадь пожара - 6,5 гектара. На месте работают 90 человек и 35 единиц специализированной техники, также привлечен вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.

Тушение осложняется труднодоступной местностью, жарой и ветром.

