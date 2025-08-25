Фигуранты причинили ущерб гражданам в размере свыше 800 млн рублей

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Двое жителей Краснодарского края обвиняются в создании финансовой пирамиды, из-за которой более 1,2 тыс. человек лишились средств на сумму свыше 800 млн рублей. Оба фигуранта объявлены в международный розыск, сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.

"Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего Дмитрия Галактионова и 43-летнего Леонида Воронкина, находящихся в международном розыске. По версии следствия, <…> на территории г. Краснодара и г. Новороссийска обвиняемые создали финансовую пирамиду ООО ТИК "Джи Эф Ай". Далее, действуя совместно с еще 10 соучастниками, которые в настоящее время осуждены, они вводили граждан в заблуждение, создавая видимость успешной коммерческой деятельности в сфере торговли золотом, алмазами, строительства зданий. <…> В результате указанных действий обвиняемых более чем 1,2 тыс. граждан причинен ущерб в размере свыше 800 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что организаторы пирамиды привлекали деньги, обещая гражданам высокий доход от инвестиций. На деле выплаты осуществлялись за счет средств новых участников. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в составе организованной группы с использованием служебного положения, в особо крупном размере), добавили в ведомстве.