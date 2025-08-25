Суд арестовал четвертого участника нападения на 20-летнего футболиста в Щелкове

Вину арестованный не признал

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Суд заключил под стражу четвертого обвиняемого в нападении на футболиста в Щелкове, в результате чего молодой человек умер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"С учетом позиции Щелковской городской прокуратуры суд заключил под стражу 32-летнего обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 20-летнего молодого человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ), до 17 октября 2025 года. Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый не признал", - говорится в сообщении.

Утром 17 августа на Пролетарском проспекте в Щелкове группа молодых людей напала на 20-летнего футболиста. В результате потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения, его госпитализировали. Следствием было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. После смерти пострадавшего статья, по которой расследуется уголовное дело, была ужесточена.