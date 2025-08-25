Имущество экс-замглавы ГВСУ №4 Сметанюка на 143 млн рублей арестовали

Фигурант обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в ходе выполнения государственного оборонного заказа

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Арест наложен на имущество бывшего замдиректора ФГУП "ГВСУ №4" Минобороны РФ Ивана Сметанюка на сумму 143 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Там напомнили, что ведется расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора федерального государственного унитарного предприятия Главного военного строительного управления №4 Минобороны Ивана Сметанюка. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в ходе выполнения государственного оборонного заказа. "Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Сметанюка общей стоимостью 143 млн рублей наложен арест", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2019 году между государственным заказчиком и коммерческой организацией ООО "Креатив" заключены контракты в общей сумме свыше 650 млн рублей на строительство объектов в Хабаровском крае. Обязанности по контролю и организации строительных работ возлагались на Сметанюка. В 2019-2020 годах Сметанюк, злоупотребляя своими должностными полномочиями, не организовал и не контролировал исполнение работ на объекте. В результате многомиллионные контракты выполнены с существенными нарушениями. Министерству обороны России причинен ущерб на сумму свыше 650 млн рублей.