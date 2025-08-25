Полиция ведет расследование причин аварии

НАЙРОБИ, 25 августа. /ТАСС/. Два человека погибли в результате столкновения автобуса с переходившим дорогу слоном в центральном районе Уганды. Об этом сообщила газета New Vision.

По данным издания, ДТП произошло рано утром 25 августа недалеко от города Карума. Автобус, следовавший из Гулу в Кампалу, врезался в одного из четырех слонов, которые вышли из национального парка Мерчисон-Фоллс и переходили дорогу. В результате инцидента погиб водитель автобуса, а также пассажирка, сидевшая за ним. Шесть человек были доставлены в близлежащую больницу с тяжелыми травмами, ряд пассажиров с менее тяжелыми травмами был направлен в другую больницу.

О судьбе животного ничего не сообщается. Полиция ведет расследование причин аварии.

Как отмечают эксперты, основной проблемой является отсутствие ограждений или барьеров вдоль оживленных дорог, проходящих рядом с национальными парками в Уганде. Это нередко приводит к столкновениям, в результате которых гибнут как люди, так и дикие животные.