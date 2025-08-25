Алексей Сафонов осужден на 20 лет колонии строгого режима за создание преступного сообщества и получение взяток

ЧЕРКЕССК, 25 августа. /ТАСС/. Верховный суд Карачаево-Черкесии оставил в силе приговор бывшему начальнику управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову, осужденному на 20 лет колонии строгого режима за создание преступного сообщества и получение взяток. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Дудин.

"Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики оставил без изменения наказание, назначенное Сафонову приговором Черкесского городского суда", - сказал собеседник агентства.

Черкесский горсуд 12 мая приговорил Сафонова к 20 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 100 млн рублей и ограничением свободы на 1 год. Он также лишен звания полковника полиции, ему запрещено занимать в течение 12 лет должности в правоохранительных органах. Суд конфисковал в доход государства имущество подсудимого в размере более чем 21,8 млн рублей.

Сафонов вину в инкриминируемых преступлениях не признал. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 1. ст. 285 УК РФ (создание преступного сообщества, получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, не позднее 2013 года совместно с другими сотрудниками УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю и местными жителями он создал и возглавил организованное преступное сообщество для получения незаконного обогащения.

С 2013 по 2021 год участники сообщества получили на территории Ставропольского края 101 взятку на общую сумму более 21,8 млн рублей. По данным СК, незаконное вознаграждение предназначалось за непривлечение водителей грузового транспорта, перевозившего зерновые культуры и иные грузы, к административной ответственности за различные нарушения в области безопасности дорожного движения и обеспечение их беспрепятственного проезда по территории региона.