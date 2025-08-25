В Ивановской области задержали мужчину, допустившего гибель двух человек на реке

Пьяный водитель гидроцикла Sea-Doo, на котором находились два пассажира, допустил столкновение с опорой моста через реку Сунжа в поселке Каменка

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Водитель гидроцикла с двумя пассажирами, который столкнулся с опорой моста на реке Сунжа в Ивановской области, задержан. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"Ярославским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела по факту столкновения гидроцикла с опорой моста, повлекшего по неосторожности смерть двух человек. <...> В настоящее время мужчина задержан следственными органами", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 9 августа пьяный водитель гидроцикла Sea-Doo, на котором находились два пассажира, допустил столкновение с опорой моста через реку Сунжа в поселке Каменка. В результате инцидента пассажиры от полученных травм погибли на месте происшествия. Судоводитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Отмечается, что сотрудники Западного МСУТ СК России продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).