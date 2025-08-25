Власти региона поддержат Хворостянский район в восстановлении инфраструктуры

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. Ураган повредил участки теплотрассы и газопровода, крыши многоквартирных и частных домов, а также учебных заведений в Хворостянском районе Самарской области. Власти региона поддержат муниципалитет в восстановлении инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Вчера (24 августа - прим. ТАСС) из-за погодной стихии на территории муниципалитета [Хворостянского района] были разрушены крыши техникума, школьного спортзала, четырех многоквартирных и пяти частных домов. Также повреждены два участка теплотрассы, газопровода и линии электропередачи. Повалены деревья, дорожные знаки", - написал он в Telegram-канале.

Федорищев сообщил, что регион поможет муниципалитету восстановить инфраструктуру, поскольку район "в одиночку не справится". При проведении работ в центре внимания стоят ремонт жилых домов и учебных заведений, отметил он. "Людей в беде не бросаем. Окажем помощь в самое ближайшее время", - также сообщил губернатор.

Ранее администрация Хворостянского района ввела на территории муниципалитета режим повышенной готовности.