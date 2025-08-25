Ведется расследование случившегося

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Украинский полицейский сбежал из страны в Молдавию, бросив свою жену в автомобиле возле пограничного пункта пропуска. Об этом сообщает украинское издание "Инсайдер".

Отмечается, что инцидент произошел накануне - полицейский остановил свой Mercedes Benz у КПП "Паланка" на трассе "Одесса - Рени", выскочил из автомобиля и перебежал границу.

Жена сообщила следователям, что она и ее муж из Запорожской области, что они ехали в Измаил выбирать квартиру и что о намерении мужа сбежать она ничего не знала.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских соцсетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.