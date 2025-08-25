Пострадали около 30 человек

МАХАЧКАЛА, 25 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления группы туристов на базе отдыха в Дагестане, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК по республике.

Ранее в главном управлении МЧС по Дагестану сообщили, что пострадали около 30 человек, 25 из которых - дети. В больницу доставлены 19 человек.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, по ч. 1 ст. 238 УК РФ", - говорится в сообщении.

Позднее в СУ СК сообщили, что состояние пострадавших удовлетворительное

"По предварительным данным, 25 августа 2025 года группа туристов, в том числе несколько несовершеннолетних, почувствовав недомогание, обратилась за помощью в медицинское учреждение Дербента с признаками пищевого отравления, после чего была госпитализирована. По данным следствия, их состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В Минздраве республики уточнили, что врачи оказали помощь 20 обратившимся, 3 из них были выписаны. У 17 детей состояние средней тяжести. Тяжелых форм заболевания нет.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

В новость внесены изменения (18:28 мск) - добавлена информация о состоянии пострадавших.