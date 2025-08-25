Почти 30 туристов, включая 25 детей, пострадали от пищевого отравления на базе отдыха в Дербентском районе Дагестана.

Прокуратура региона проводит проверку, возбуждено уголовное дело.

ТАСС собрал основное о случившемся.

Пострадавшие

На базе отдыха "Рубас" в Дербентском районе, предположительно, в результате пищевого отравления пострадали 28 человек, включая 25 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

В центральную городскую больницу Дербента доставлены 19 человек, в том числе 17 детей.

По данным Минздрава республики, врачи оказали помощь 20 обратившимся больным, трое из них были выписаны. У 17 детей состояние средней тяжести.

Врачи оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное, сообщили в пресс-службе СУ СК по республике.

Реакция властей