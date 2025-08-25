Почти 30 туристов, включая 25 детей, пострадали от пищевого отравления на базе отдыха в Дербентском районе Дагестана.
Прокуратура региона проводит проверку, возбуждено уголовное дело.
ТАСС собрал основное о случившемся.
Пострадавшие
- На базе отдыха "Рубас" в Дербентском районе, предположительно, в результате пищевого отравления пострадали 28 человек, включая 25 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
- В центральную городскую больницу Дербента доставлены 19 человек, в том числе 17 детей.
- По данным Минздрава республики, врачи оказали помощь 20 обратившимся больным, трое из них были выписаны. У 17 детей состояние средней тяжести.
- Врачи оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное, сообщили в пресс-службе СУ СК по республике.
Реакция властей
- На место происшествия выехали специалисты Роспотребнадзора.
- Прокуратура Дагестана организовала проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего, дать оценку соблюдению требований законодательства при организации питания.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, сообщили в пресс-службе СУ СК по республике.