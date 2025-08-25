С начала суток зафиксировали 14 ударов ВСУ

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. ВСУ ударили по Горловке ДНР с помощью беспилотного летательного аппарата, ранены четверо гражданских, сообщил глава муниципалитета Иван Приходько.

"Количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии горловчан увеличилось до четырех", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что также поступили данные о ранении 24 августа мирной жительницы в поселке станции Никитовка из-за удара дрона.

Управление главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины зафиксировало с начала суток 14 ударов со стороны противника с применением БПЛА и 155-мм артиллерии.