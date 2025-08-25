В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области выросло до 28 человек. В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно, сообщил губернатор региона Павел Малков.

"На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. <…> В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли 26 человек, 139 пострадали.