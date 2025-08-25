На острове Уайт в катастрофе с вертолетом погибли три человека

Еще один находится в критическом состоянии

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Вертолет разбился на острове Уайт в проливе Ла-Манш, три человека погибли, еще один находится в критическом состоянии. Об этом говорится в заявлении местной полиции.

"Мы можем подтвердить, что три человека погибли в результате крушения вертолета на острове Уайт сегодня утром. Всего на борту находились четыре человека, один человек в настоящее время пребывает в больнице в критическом состоянии", - сказано в сообщении, которое приводит телеканал Sky News.

По его данным, легкий вертолет G-OCLV компании Northumbria Helicopters вылетел примерно в 09:00 по местному времени (11:00 мск) с аэродрома Сандаун на востоке острова Уайт, который расположен приблизительно в 5 км от побережья Англии. Менее чем через полчаса после вылета вертолет потерпел крушение у города Шанклин. Отмечается, что инцидент произошел во время занятий по летной подготовке.