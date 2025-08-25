В списке учтены только те повреждения жилого фонда, которые удалось установить представителям комиссии

ГЕНИЧЕСК, 25 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаками повредили и разрушили свыше 700 жилых домов в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области за два года, сообщили в Telegram-канале администрации округа.

"В Алешкинском округе повреждены и разрушены в результате ударов ВСУ 738 жилых зданий. Статистика охватывает чуть более двух лет. За это время террористический режим Банковой сотни раз причинял вред мирному населению. Так, в результате атак сейчас больше всего зафиксировано вблизи нынешней линии боевого соприкосновения - в городе Алешках - 437 домов. На втором месте село Раденск - более 100 зданий, принадлежащих гражданскому населению", - говорится в сообщении.

В списке учтены только те повреждения жилого фонда, которые удалось установить представителям комиссии, созданной при местной администрации.

"Многие здания осмотреть и зафиксировать просто невозможно. Понимаем негодование собственников жилья из Алешек. Но ехать в город, который кишит беспилотниками, где еженедельно гибнут люди, которые не решились покинуть его, смертельно опасно. Откровенно скажу, что ставить под прицел членов комиссии не могу, тогда на оставшейся территории муниципалитета станет просто некому работать. Мы ощущаем острый дефицит кадров и узких специалистов, которые имеют знания в этой сфере. Как только ситуация на ЛБС (на линии боевого соприкосновения - прим. ТАСС) стабилизируется, в Алешках мы продолжим работу", - приводятся слова главы округа Руслана Хоменко.