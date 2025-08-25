В Тольятти из-за падения деревьев пострадали пять человек

Дежурные службы экстренного реагирования, экипажи Центра гражданской защиты населения города и аварийные бригады заняты ликвидацией последствий

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. Порывы ветра вечером в понедельник привели к падению 17 деревьев в Тольятти Самарской области, пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Сегодня, 25 августа, в вечернее время в результате порывов ветра произошло падение 17 деревьев в городском округе Тольятти. По предварительной информации, пострадали 5 человек, им оказывается медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону, по факту травмирования людей возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, среди пострадавших - несовершеннолетний, который госпитализирован в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

Глава Тольятти Илья Сухих в своем Telegram-канале сообщил, что дежурные службы экстренного реагирования, экипажи Центра гражданской защиты населения города и аварийные бригады заняты ликвидацией последствий ураганного ветра. Все адреса, где повреждены провода или упали деревья, известны.

Сухих добавил, что в ближайшие два часа дождь и порывистый ветер сохранятся. Он поручил всем службам находиться в режиме повышенной готовности и оперативно реагировать на ситуацию.