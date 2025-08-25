В Саратовской области произошел конфликт со стрельбой

Двоих участников госпитализировали в медучреждение

САРАТОВ, 26 августа. /ТАСС/. Конфликт с применением огнестрельного оружия произошел между группой лиц в городе Ртищево Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

"В Ртищево Саратовской области полицейскими установлены личности граждан, совершивших неправомерные действия. Предварительно установлено, что 25 августа 2025 года, примерно в 21:30, в городе Ртищево на улице Зои Космодемьянской между несколькими гражданами произошел конфликт, в ходе которого было применено огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участвовавших в конфликте лиц задержали правоохранители на месте происшествия. В результате случившегося двоих участников госпитализировали в медучреждение, троих - доставили в территориальный отдел полиции.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Действиям участвовавших в конфликте лиц будет дана правовая оценка.