Еще два человека получили травмы

САМАРА, 26 августа. /ТАСС/. Двое несовершеннолетних погибли в результате наезда на них автомобиля Hyundai вблизи городского поселения Петра Дубрава Самарской области. Еще два человека, включая несовершеннолетнего, пострадали, сообщает пресс-лужба региональной прокуратуры.

"25.08.2025 примерно в 21:55 произошел наезд автомобиля марки Hyundai на двух несовершеннолетних лиц, стоявших на обочине строящегося участка автомагистрали Центральной вблизи городского поселения Петра Дубрава Волжского района области. От полученных травм пострадавшие скончались на месте ДТП. Водитель легковой машины доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести. Еще один несовершеннолетний, находившийся с погибшими, после произошедшего самостоятельно обратился в больницу за оказанием медицинской помощи", - говорится в сообщении.

На месте происшествия проводится проверка исполнений требований законодательства о безопасности дорожного движения. Работу экстренных служб координирует прокурор Волжского района Руслан Митерев.