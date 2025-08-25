Они переданы военным следователям для проведения допроса

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Признаки преступлений против мирного населения выявлены в действиях восьми украинских боевиков, ранее сдавшихся в плен в Курской области. Они переданы военным следователям для проведения допроса, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Всего за месяц задержаны восемь украинских боевиков, сдавшихся в плен. Из них трое задержаны за минувшую неделю. Все они доставлены военным следователям для проведения допроса, так как в их действиях имеются признаки преступления против мирного населения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, украинские военнопленные в разные периоды времени незаконно пересекли границу России и вторглись на территорию Курской области. В настоящее время они дают подробные показания о своих преступлениях против мирного населения.

Ранее сообщалось, что следователи СК по фактам преступлений ВСУ на территории Курской области возбудили более 600 уголовных дел, 213 из них уже переданы в суд.