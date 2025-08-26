Силы ПВО отразили атаку в пяти районах Ростовской области

Пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. Силы ПВО ночью отразили атаку в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районах Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Наши силы ПВО ночью отразили атаку врага в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районе. Главное, никто из людей не пострадал", - написал он в своем Telegram-канале.

Слюсарь уточнил, что в селе Новобессергеневка Неклиновского района в шести частных домах разбиты стекла в окнах, выбиты двери, посечены осколками стены и крыша. В одном из домов частично разрушены стена и кровля, обломками поврежден автомобиль. Муниципальная комиссия сегодня зафиксирует ущерб, жителям окажут помощь.