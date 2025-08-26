Борису Левитскому грозит до 10 лет лишения свободы

ТАСС, 26 августа. Следователи предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями председателю регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края Борису Левитскому. Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, обвиняемый арестован и находится в столичном СИЗО.

"Предъявить Левитскому Борису Евгеньевичу обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в документах.

Левитскому грозит до 10 лет лишения свободы.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что Левитский был задержан в Краснодарском крае и этапирован для проведения следственных действий в Москву.

Как указано на официальном сайте регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края, Левитский является председателем организации с 2017 года. Там также указано, что он с 2001 года по 2016 год занимал руководящие должности в ОАО "Газпром", ООО "Кубань газпром", ООО "Газпром добыча Краснодар". С 2012 года и по 2022 год Левитский был депутатом Законодательного собрания Краснодарского края - членом комитета по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества.