Ему может грозить от трех до шести лет лишения свободы

КРАСНОЯРСК, 26 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении 46-летнего жителя Красноярского края за призывы к финансированию вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

"Оперативными сотрудниками установлено, что 46-летний мужчина, будучи приверженцем националистической идеологии террористических формирований, неоднократно выражал свое недовольство политическим курсом РФ. В марте текущего года указанный гражданин посредством сети Интернет в публичном сообществе призывал жителей края к финансированию вооруженных сил Украины с целью их поддержки при проведении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Мужчина арестован сроком на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Ему может грозить от трех до шести лет лишения свободы.