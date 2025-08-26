Задолженность составляла более 5 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 августа. /ТАСС/. Компания "Георазрез" в Ханты-Мансийском автономном округе выплатила 5 млн рублей долга по зарплате перед своими работниками после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Прокуратура города Мегиона провела проверку исполнения трудового законодательства в обществе с ограниченной ответственностью "Георазрез". По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). В результате принятых надзорным ведомством мер долг по заработной плате в 5 млн рублей погашен в полном объеме", - сказано в сообщении.

Отмечается, что компания с февраля по май 2025 года накопила перед рядом работников задолженность по заработной плате в размере свыше 5 млн рублей. Также в отношении компании по материалам прокурорской проверки возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), за которое организации назначено наказание в виде административного штрафа.