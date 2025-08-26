Под Анапой площадь лесного пожара выросла до 11,2 га

Пожар тушат в районе Новороссийского лесничества недалеко от села Варваровка

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Площадь возгорания в районе Новороссийского лесничества недалеко от села Варваровка увеличилась до 11,2 га. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого лесопожарного центра.

"На данный момент площадь лесного пожара - примерно 11,2 га, проводится комплекс мер по локализации лесного пожара", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что к тушению пожара привлечено 118 человек и 43 единицы техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России, им произведено 11 сбросов воды. Процесс ликвидации возгорания осложняется труднодоступностью местности и ветром.

Пожар в лесу в районе села Варваровка начался днем 25 августа, к вечеру огонь охватил около 6,5 га.