Пресечена преступная деятельность несовершеннолетних на территории Сахалинской, Ивановской областей и Ставропольского края, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Подростков в трех регионах России осудили за террористические преступления, включая подготовку теракта. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, злоумышленники находились в Сахалинской и Ивановской областях, а также Ставропольском крае, их деятельность следователи пресекли во взаимодействии с ФСБ. "Собранные доказательства признаны достаточными для вынесения судами приговоров", - сказала Петренко.

Она отметила, что несовершеннолетних в зависимости от их роли признали виновными в участии в деятельности террористической организации, обучении для осуществления террористической деятельности, участии в террористическом сообществе и подготовке к теракту. Они получили от пяти до шести лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Приговоры вынесли 1-й Восточный окружной военный суд, 2-й Западный и Южный окружные военные суды.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, подростки состояли в запрещенных в России террористических организациях и сообществах.

Следователям удалось установить, что с марта 2022 по апрель 2024 года 17-летний житель Сахалинской области создал канал в популярном мессенджере, пропагандирующий радикальную идеологию. После он прошел обучение по обращению со взрывными устройствами. В апреле 2024 года в Холмске подросток попытался привести в действие самодельное взрывное устройство, однако сотрудникам ФСБ удалось это предотвратить.

Несовершеннолетние жители Ивановской области и Ставропольского края добровольно вступили в запрещенные в России международные террористические организации. Они намеревались совершать преступления, в том числе в общественных местах. Их деятельность также была пресечена оперативными сотрудниками ФСБ.