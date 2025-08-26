Резервный борт Air China прилетит в Нижневартовск в 14:00 мск

В Лондон он вылетит в 18:00 мск

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Air China направит в Нижневартовск резервный борт после внеплановой посадки самолета, следовавшего из Лондона в Пекин и совершившего внеплановую посадку в аэропорту Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа. Ожидается, что он прилетит в 14:00 мск и вылетит в Лондон в 18:00 мск, сообщили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что предварительная причина посадки на запасной аэродром в России - неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение.

"Air China приняла решение направить в Нижневартовск резервный борт. Как ожидается, он прилетит в 14:00 мск и вылетит в Лондон в 18:00 мск ", - говорится в сообщении.