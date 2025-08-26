Суд оставил под стражей полицейского из Красноярска по делу журналистов Baza

Мосгорсуд признал законным арест Сергея Ковалева

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергея Ковалева, обвиняемого в превышении должностных полномочий и в получении взяток от журналистов Telegram-канала Baza. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановление Замоскворецкого суда об избрании меры пресечения в отношении Ковалева С. А. в виде заключения под стражу оставить в силе, ходатайство защиты об изменении меры пресечения на иную отклонить", - сказано в постановлении суда.

По данным СК РФ, главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и его коллега Татьяна Лукьянова обвиняются в даче взяток полицейским из регионов в обмен на информацию. В редакции издания и в квартире Трифонова прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации. В ведомстве отметили, что с делом Трифонова связано дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ст. 290 УК РФ) в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Трое сотрудников полиции были задержаны и доставлены в столичный регион для проведения следственных действий.