Следствие собирается ходатайствовать о его заключении под стражу

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова, задержанного по делу о хищениях на строительстве оборонных сооружений в Белгородской области, этапировали в Москву. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Ночью Базарова доставили в Москву, здесь с ним продолжатся следственные действия. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о его заключении под стражу в среду, 27 августа", - сказал собеседник агентства.

Базаров был задержан 25 августа сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и ФСБ России в рамках уголовного дела, которое в феврале 2025 года возбудил следственный департамент МВД по факту хищения денежных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. В отношении Базарова и его подельников расследуется четыре уголовных дела, в том числе о получении взятки.

Один из эпизодов связан с завышением стоимости и занижением технических характеристик тетраэдров - так называемых зубов дракона. По делу уже арестованы бывший начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также замминистра строительства Белгородской области Владимир Губарев, которым вменяется растрата и хищение более чем 251 млн рублей. В ходе предварительного расследования установлено, что указания о закупке и согласовании с Минобороны РФ тетраэдров с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием, поступали от Базарова, который в тот момент занимал должность заместителя губернатора - начальника департамента строительства Белгородской области и лично курировал строительство фортификационных сооружений.